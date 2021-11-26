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Чемпионат мира по футболу 2022

Честная оценка шансов сборной России на право поехать на чемпионат мира в Катар в 2022 году

26 Ноября 2021 • 21:39 Комментировать

В пятницу состоялась жеребьёвка второго раунда отбора к чемпионату мира. Сборная России получила сложных соперников, но не смертельных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги.

Накануне жеребьёвки второго отборочного раунда многие выбирали для сборной России «путь жизни» и «путь смерти». По итогу получилось что-то среднее. Могло быть лучше, но могло быть намного хуже.

В полуфинале нашим соперником станет сборная Польша. Играть против Роберта Левандовски и компании – испытание сложное. Наверное, из несеяных это вообще самый сложный соперник. По крайней мере по именам. Тем не менее заранее сдаваться точно не стоит. В одном матче дома у подопечных Валерия Карпина шансы будут. У поляков есть звёзды первой величины, но не каждой позиции.

Если пройдём поляков, то нас ждёт победитель пары Швеция – Чехия. Конечно, лучше было получить в соперники Шотландию или Уэльс. С другой стороны, мы боялись Италии или Португалии. Швеция – это средний вариант. Если шведы выйдут в решающий матч, то, безусловно, будут фаворитами. Тем не менее опять же сдаваться заранее не надо. Чехи тоже не будут подарком, там хорошая и молодая команда, но биться и бороться можно.

Шансы у сборной России рабочие. Попасть на чемпионат мира будет очень сложно, но всё же возможно.

«Путь А», конечно, выглядит удивительно. На чемпионат мира поедет кто-то из квартета Шотландия – Украина / Уэльс – Австрия. Даже сложно назвать фаворита в этом квартете. Кажется, что у всех четырёх команд шансы примерно равные. Британцам на руку, что полуфиналы они проводят на домашних полях, но им едва ли это что-то гарантирует. При этом дух захватывает от вероятного поединка Шотландии и Уэльса. Своеобразное дерби на заполненном стадионе – это будет шоу! Хотя в нашей стране предпочтение отдадут украинцам.

Что касается «пути С», то ФИФА будто захотела наглядно доказать, что жеребьёвка слепа. В последние дни все были уверены, что Италию и Португалию разведут, однако, вероятно, два последних чемпиона Европы между собой разыграют путёвку на мундиаль.

Подопечным Роберто Манчини изначально придётся сыграть с командой Северной Македонии, но тут при всём желании найти интригу невозможно. Должно произойти что-то невероятное, чтобы успеха добились балканцы. Италия – очевиднейший фаворит.

Португальцев ждут турки. Эта игра выглядит более конкурентной, хотя Роналду с компанией всё равно кажутся фаворитами. Тем не менее в текущем состоянии португальцы могут преподнести неприятный сюрприз. А вот кто победит в потенциальном матче Италии и Португалии предсказать едва ли возможно.

Андрей Центров

Как сложится судьба сборной России в стыковых матчах за чемпионат мира в Катаре?
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