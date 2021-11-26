Карпин: «Может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее»

Наставник российской сборной Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов по жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022.

- Может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее, - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тем не менее, польскую команду Карпин не считает удачным жребием и сопоставляет уровень соперника с хорватской командой.

Также Валерий Карпин поделился планами подготовки к стыковым матчам. В идеале наставник хотел бы провести товарищеский матч с итальянцами, а также готов рассмотреть сбор национальной команды в январе-феврале.

Напомним, что 24 марта сыграют Россия против Польши и Швеция с Чехией. Победители полуфиналов разыграют путевку в Катар.