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​«Я бы ударил Аспиликуэту ещё раз»: Ибрагимович объяснил свой поступок

23 Ноября 2021 • 09:54 Комментировать

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в недавнем матче против Испании грубо ударил плечом Сесара Аспиликуэту. Опытный игрок получил жёлтую карточку и теперь пропустит первую игру шведов в стыковых играх.

«Я специально ударил Аспиликуэту. Мне не стыдно говорить об этом, ведь он сделал что-то глупое по отношению к нашему игроку. Я бы сделал это ещё раз, чтобы он понял, что так делать нельзя. У него не хватило бы смелости поступить так со мной, но я показал, что случилось бы, если бы это произошло.

Мне не стыдно. Я заставил Аспиликуэту понять, что нельзя издеваться над тем, кто лежит. Вы не нападаете на собаку, если она не лает. Атаковать нужно того, кто что-то умеет. Слишком легко нападать на моих партнёров, которым по 20 лет, и которые очень хорошие парни. Надеюсь, теперь Аспиликуэта это понимает», - сказал Ибрагимович The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Сборная Испании Сборная Швеции Сесар Аспиликуэта
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