​Глебов раскрыл слова Карпина в раздевалке в перерыве матча против Хорватии

Полузащитник Данил Глебов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал команде в перерыве матча против Хорватии.

Напомним, сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1 и не смогла получить прямую путёвку на чемпионат мира. Российская сборная пропустила ближе к концовке встречи – в свои ворота мяч срезал защитник Фёдор Кудряшов.

«Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?» - процитировал Глебов в интервью для sport24 Карпина, обращающегося к команде между таймами.

В конце марта сборной России предстоит выступить в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Полуфинал команда Валерия Карпина проведёт дома против одного из следующих соперников: Турция, Австрия, Чехия, Северная Македония, Польша.