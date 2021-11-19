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Чемпионат мира по футболу 2022

​Глебов раскрыл слова Карпина в раздевалке в перерыве матча против Хорватии

19 Ноября 2021 • 14:53 Комментировать

Полузащитник Данил Глебов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал команде в перерыве матча против Хорватии.

Напомним, сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1 и не смогла получить прямую путёвку на чемпионат мира. Российская сборная пропустила ближе к концовке встречи – в свои ворота мяч срезал защитник Фёдор Кудряшов.

«Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?» - процитировал Глебов в интервью для sport24 Карпина, обращающегося к команде между таймами.

В конце марта сборной России предстоит выступить в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Полуфинал команда Валерия Карпина проведёт дома против одного из следующих соперников: Турция, Австрия, Чехия, Северная Македония, Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Данил Глебов Данила Глебов
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