​Тренер Украины Петраков: «Пройдём любого соперника в стыковых играх»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков высказался по поводу стыковых игр за право сыграть на чемпионате мира. Эти игры пройдут в конце марта.

Украинская команда в полуфинале стыковых игр может попасть на одного из следующих соперников: Португалия, Италия, Шотландия, Уэльс, Швеция. Жеребьёвка пройдёт 26 ноября.

«Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни добрался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар», - слова Петракова приводятся на сайте Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что во вторник сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину.