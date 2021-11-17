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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная Алжира вызвала экзорциста, чтобы снять чёрную магию на поле

17 Ноября 2021 • 15:21 Комментировать

Алжирский журналист Валид Зиани посредством своей странички в «Твиттере» рассказал об удивительном случае из Африки, где сейчас тоже проходит отбор на чемпионат мира. Во вторник проходил матч между сборными Алжира и Буркина-Фасо. Перед игрой алжирцы обвинили соперника в использовании чёрной магии на поле стадиона «Мустафа Тшакер». Хозяева поля привезли экзорциста, чтобы тот снял проклятие.

Стоит сказать, что матч между сборными Алжира и Буркина-Фасо завершился вничью со счётом 2:2. Хозяева поля дважды выходили вперёд, но гости в обоих случаях отыгрывались.  

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира сборная Буркина-Фасо
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