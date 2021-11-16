Андронов оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

Популярный футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о шансах сборной России выйти на чемпионат мира путем стыковых матчей. Подопечные Валерия Карпина финишировали в своей группе на второй позиции, уступив прямую путевку на мундиаль хорватам.

«Италия в стыках. Продолжайте рассказывать «ну кем нам играть с Хорватией»... Теперь наши шансы 10/90», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

Сборная России была очень близка к прямому выходу на мундиаль, однако проиграла в решающем матче Хорватии (0:1) из-за автогола на 81-й минуте.

Теперь команде Карпина предстоит борьба в стыках. Россия узнает своего соперника на жеребьевке 26 ноября.