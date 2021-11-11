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​Сальгадо: «С Карпиным каждый день ругались»

11 Ноября 2021 • 21:50 Комментировать

Известный в прошлом испанский футболист Мичел Сальгадо вспомнил о своих выступлениях за «Сельту» вместе с Валерием Карпиным.

«С Карпиным мы каждый день ругались. С ним иначе невозможно, у него такой же характер, как и у меня», - высказался Сальгадо во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

При этом Сальгадо отметил, что ему нравилось играть с Карпиным на поле. 

Валерий Карпин с лета текущего года возглавляет сборную России. В четверг вечером национальная команда разгромила Кипр, забив в ворота соперника шесть безответных мячей. Теперь подопечные Валерия Карпина будут готовиться к гостевой игре против Хорватии. Если «клетчатые» не потеряют очки в вечерней дуэли против Мальты, то именно в последнем туре будет решаться судьба прямой путёвки на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Валерий Карпин Мичел Сальгадо
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