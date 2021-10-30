Коутиньо вернулся в сборную Бразилии, Винисиуса не вызвали

В ноябре сборная Бразилии сыграет отборочные матчи против Колумбии и Аргентины. Наставник «селесао» Тите назвал заявку команды из 23 человек на эти поединки. Неожиданно в этом списке оказался полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Экс-звезда «Ливерпуля» не играл за национальную команду с прошлого лета.

В то же лидер «Реала» Винисиус оказался вне заявки, несмотря на 7 голов в 13 матчах за свой клуб в текущем сезоне. Как позже объяснил Тите, Антони и Рафинья играли лучше Винисиуса.

Напомним, что в квалификации чемпионата мира бразильцы потеряли только два очка, проведя 11 матчей.