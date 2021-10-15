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Акинфеев — про сборную России: Хочется и дальше такого фарта

15 Октября 2021 • 00:18 Комментировать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру сборной России под руководством Валерия Карпина. Он рад, что национальная команда демонстрирует высокие результаты.

В октябре россияне победили Словакию (1:0) и Словению (2:1). Россияне близки к тому, чтобы пробиться на ЧМ-2022 в Катар.

«Ну и что — пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет — кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры», - цитирует вратаря Sport24.

В ноябре Россия проведёт два матча - против Кипра и Хорватии. Пока российская команда лидирует в своей отборочной группе.

Стоит отметить, что сборная России при Карпине ещё не проиграла ни одного поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Акинфеев
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