Акинфеев — про сборную России: Хочется и дальше такого фарта

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру сборной России под руководством Валерия Карпина. Он рад, что национальная команда демонстрирует высокие результаты.

В октябре россияне победили Словакию (1:0) и Словению (2:1). Россияне близки к тому, чтобы пробиться на ЧМ-2022 в Катар.

«Ну и что — пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет — кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры», - цитирует вратаря Sport24.

В ноябре Россия проведёт два матча - против Кипра и Хорватии. Пока российская команда лидирует в своей отборочной группе.

Стоит отметить, что сборная России при Карпине ещё не проиграла ни одного поединка.