Карпин: Оштрафовал Смолова на 1000 рублей

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу штрафов в национальной команде.

По его словам, за всё время опоздание было только у Гилерме.

«Оштрафовал Смолова на 1000 рублей за то, что пришёл в белой майке, а не в красной. Куда идут деньги? В общак, который держит Джикия», - заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее в ходе прямого эфира программы «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube, у главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили о переделанном кабинете его предшественника Станислава Черчесова. Специалист отметил, что на этом месте теперь находится массажный кабинет и физиотерапевтический кабинет.