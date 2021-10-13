Карпин ответил на вопрос о вакцинации

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает по поводу вакцинации от коронавируса.

«Некоторые люди добровольно вакцинируются. А с другими что делать? Нельзя заставить. Хочешь болеть — болей. Потом из-за тебя сборная проиграет.

Если у тебя нет ответственности, что тут сделаешь? Риск серьезный. Я не могу сказать: «Если ты невакцинированный, я тебя не вызову в сборную». Я сделал прививку и в декабре буду делать еще», — сказал Карпин в интервью «Коммент.Шоу».

Ранее Карпин опроверг слухи о том, что между ним и форвардом есть какой-то личный конфликт. Тренер подчеркнул, что все сказанное им про экс-капитана сборной нужно воспринимать исключительно как шутку.