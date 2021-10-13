Бывший капитан сборной Италии Алессандро Альтобелли в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался на тему значения капитанской повязки и регулярной ротации футболистов сборной России, которые выводят свою команду на поле.

- На самом деле, я не думаю, что капитанская повязка имеет какое-то большое значение. Каждый должен отдаваться на 100% с повязкой или без. Как правило, в Италии капитаном сборной просто является тот человек, который сыграл за нее наибольшее количество матчей. Не стоит искать много смысла, где его нет.

Сергей Румянцев