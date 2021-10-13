Венгер объяснил предлагаемую им реформу календаря: «Нужно разделить матчи сборных и клубов»

Руководитель департамента ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер продолжает активно продвигать идею проведения чемпионата мира каждые два года.

«Проведение мундиаля каждые два года – только часть предложенной мной реформы календаря. Следует сократить число отборочных матчей, сделать после клубного сезона окно для проведения международных соревнований. Это позволило бы разделить матчи сборных и клубов», - цитирует Арсена Венгера Get French Football News.

Французский функционер считает недопустимой коллизию, при которой некоторые футболисты «ПСЖ», которых он привёл в пример, не могут принять участие в матче Лиги 1 с «Анже» из-за позднего возвращения из сборных.