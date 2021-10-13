​Ургант пошутил по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России

Артём Дзюба отказался от вызова в национальную сборную сразу после публикации расширенного списка, куда он был включён. Без форварда «Зенита» Россия в октябре добилась двух побед – над Словакией (1:0) и Словенией (2:1). По поводу отсутствия Дзюбы в сборной пошутил шоумен Иван Ургант. Случилось это в новом выпуске программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Отсутствие Дзюбы – это же хитрость! Сборная Словении готовилась играть против Дзюбы и не успела поменять схему игры. Они играли против Дзюбы, хотя его не было на поле», - сказал Ургант.

После этого в программе показали кадр из трансляции матча, где шесть игроков сборной Словении расположены на узком участке поля около своей штрафной по кругу, будто бы они опекают невидимого соперника.

«Видишь, они ждут, когда Дзюба появится! А Джикия в этот момент готовится забить гол», - добавил Ургант.