Аленичев: «Дзюбы при Карпине в сборной больше не будет»

Экс-рулевой московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о шансах форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России.

«Дзюбы при Карпине в сборной больше не будет. Ребята добились без него двух побед. Как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги нет», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что 33-летний нападающий отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022, сославшись на плохую физическую форму.

В этом месяце сборная России отпраздновала победы над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). За два тура до завершения отбора подопечные Валерия Карпина занимают первое место в таблице.