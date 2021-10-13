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Аленичев: «Дзюбы при Карпине в сборной больше не будет»

13 Октября 2021 • 09:53 Комментировать

Экс-рулевой московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о шансах форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России.

«Дзюбы при Карпине в сборной больше не будет. Ребята добились без него двух побед. Как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги нет», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что 33-летний нападающий отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022, сославшись на плохую физическую форму.

В этом месяце сборная России отпраздновала победы над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). За два тура до завершения отбора подопечные Валерия Карпина занимают первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Артём Дзюба
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