Черданцев рассказал, кто должен быть капитаном сборной России

Комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что в сборной России должен быть постоянный капитан.

До этого таковым являлся нападающий Артём Дзюба, но при Карпине форвард не вызывается в национальную команду.

«Я в этом смысле ретроград. Это пока единственный вопрос, который у меня возникает к сборной. Считаю, что к капитанству в национальной команде нужно относиться серьезнее.

Кто тянет на роль вожака? Почему бы не Джикия? У него абсолютно безупречная репутация», - цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России одержала две победы - над Словакией (1:0) и Словенией (2:1), вырвавшись в лидеры своей отборочной группы.