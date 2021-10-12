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Черданцев рассказал, кто должен быть капитаном сборной России

12 Октября 2021 • 21:46 Комментировать

Комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что в сборной России должен быть постоянный капитан.

До этого таковым являлся нападающий Артём Дзюба, но при Карпине форвард не вызывается в национальную команду.

«Я в этом смысле ретроград. Это пока единственный вопрос, который у меня возникает к сборной. Считаю, что к капитанству в национальной команде нужно относиться серьезнее.

Кто тянет на роль вожака? Почему бы не Джикия? У него абсолютно безупречная репутация», - цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России одержала две победы - над Словакией (1:0) и Словенией (2:1), вырвавшись в лидеры своей отборочной группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Черданцев
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