Экс-вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 Словения – Россия.

- Матчи против сборных из стран бывшего соцлагеря всегда имеют определённый подтекст и проходят в напряжённой борьбе, что подтвердила недавняя встреча со Словакией. Я думаю, поединок со Словенией будет не менее сложным, тем более учитывая, что мы играем на выезде.

Не думаю, что в планы нашей сборной входит глубокая игра в обороне. Важно исключить ошибки, которые были в защите в матче против словаков, то есть обезопасить свои ворота, и также надо использовать шансы в контратаках, которые должны быть. А так, ожидаю трудной бескомпромиссной игры. Матч будет принципиальный, многое определяющий для обеих сборных – и тем, и тем нужна победа.

Возвращение Алексея Миранчука после дисквалификации? Теоретически оно, конечно, может помочь в плане креатива на поле, но как всё это пройдёт практически, мы не знаем. У Миранчука ведь нет в последнее время особой игровой практики.