​Дзюба и ещё три россиянина вошли в топ-500 значимых футболистов мира

Британский журнал World Soccer выбрал 500 наиболее значимых футболистов на планете. В список вошли и четыре представителя России, о чём рассказывает телеграм-канал «Первый спорт». В список пошёл нападающий «Зенита» Артём Дзюба, которого журнал назвал «главным человеком России». Также в топ-500 значимых футболистов попали Александр Головин, Антон Заболотный и Александр Соболев. Последнего журнал описывает как «наследника Дзюбы».

Также World Soccer отметил и других представителей Премьер-лиги России - Сердара Азмуна, Хвичу Кварацхелию и Вильмара Барриоса.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьский сбор на следующий день после публикации расширенного списка. Форвард объяснил решение своим нахождением не в оптимальной форме.