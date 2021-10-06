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Чемпионат мира по футболу 2022

​Дзюба и ещё три россиянина вошли в топ-500 значимых футболистов мира

06 Октября 2021 • 18:37 Комментировать (4)

Британский журнал World Soccer выбрал 500 наиболее значимых футболистов на планете. В список вошли и четыре представителя России, о чём рассказывает телеграм-канал «Первый спорт». В список пошёл нападающий «Зенита» Артём Дзюба, которого журнал назвал «главным человеком России». Также в топ-500 значимых футболистов попали Александр Головин, Антон Заболотный и Александр Соболев. Последнего журнал описывает как «наследника Дзюбы».

Также World Soccer отметил и других представителей Премьер-лиги России - Сердара Азмуна, Хвичу Кварацхелию и Вильмара Барриоса.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьский сбор на следующий день после публикации расширенного списка. Форвард объяснил решение своим нахождением не в оптимальной форме.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Антон Заболотный Александр Головин Александр Соболев
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Комментарии (4)
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JUMPER
06 Октября 2021 в 19:27
ай...смишно...))) наследник здюбы энта канешна жалкае ево падобие ...))) ну а как артист он канешна лушчий в эфропи...)))
Валерий Валерий
06 Октября 2021 в 19:20
Заболотный и Соболев в списке...хммм...список конечно так себе.
Crocodile
06 Октября 2021 в 19:09
Мокцим сказал мамке шо он попав в тридцать однёрку самых умных учеников в класе.
Zenituwka
06 Октября 2021 в 18:46
А если взять топ полтора миллиарда, глядишь и вся сборная сможет попасть ))
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