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Чемпионат мира 2022

​Карпин не исключает, что Дзюба будет капитаном сборной России

20 Сентября 2021 • 17:24 Комментировать

Артём Дзюба попал в расширенный список сборной России, который был обнародован в понедельник. При этом на сентябрьские матчи Валерий Карпин форварда «Зенита» не вызывал из-за его плохой формы на старте сезона.

«Если Дзюба окажется в итоговом списке, он может вклиниться в схему с капитанством на один из матчей», - высказался Карпин на пресс-конференции.

«Негатив вокруг Дзюбы? Его можно исправить только голами», - добавил тренер российской национальной команды.

Отметим, что в октябре в рамках отборочного цикла к чемпионату мира сборной России предстоит сыграть со Словакией и Словенией.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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