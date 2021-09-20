​Карпин не исключает, что Дзюба будет капитаном сборной России

Артём Дзюба попал в расширенный список сборной России, который был обнародован в понедельник. При этом на сентябрьские матчи Валерий Карпин форварда «Зенита» не вызывал из-за его плохой формы на старте сезона.

«Если Дзюба окажется в итоговом списке, он может вклиниться в схему с капитанством на один из матчей», - высказался Карпин на пресс-конференции.

«Негатив вокруг Дзюбы? Его можно исправить только голами», - добавил тренер российской национальной команды.

Отметим, что в октябре в рамках отборочного цикла к чемпионату мира сборной России предстоит сыграть со Словакией и Словенией.