Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил расширенный список сборной России для подготовки к октябрьским матчам со Словакией и Словенией.

- Я всегда удивляюсь тому факту, что состав сборной оглашается в России так рано. В той же Италии его наверняка объявят только в конце этой недели. Но мы же знаем, что в России по крайней мере на словах всё делается в пользу сборной – лимит и так далее.

Хорошо, что Карпин смотрит чемпионат и делает соответствующие выводы. Агаларова нельзя было не вызвать в сборную. Это человек, который забил в чемпионате восемь голов за восемь матчей. А сборной России сейчас как раз нужен забивной нападающий.

Карпин показывает, что двери в сборную открыты для всех. Об этом говорит в том числе попадание в список Дзюбы. Когда ты знаешь, что двери открыты для всех, это сильно увеличивает твою мотивацию, даже если ты играешь в команде, идущей в чемпионате на последнем месте.

Когда команда проводит два-три матча за короткое время и потом не собирается месяц, нужны игроки, находящиеся в отличном состоянии именно в данный момент. Вот почему я сейчас за Агаларова, за Зиньковского, за Глушакова и за Дзюбу в сборной.

Только я не понимаю, почему список такой большой – 34 футболиста. И зачем снова пять вратарей? Одно дело, если бы предстоял полноценный десятидневный сбор. Но тут не критика, я этого просто не понимаю.