Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 204 Комментарии
Чемпионат мира 2022

«Великий игрок»: реакция Карпина на уход Фернандеса из сборной России

14 Сентября 2021 • 13:57 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде. 30-летний футболист объявил о своем уходе в понедельник, 13 сентября.

«Спасибо, Марио. Совсем мало времени нам удалось поработать, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», - гласит сообщение специалиста в инстаграм-аккаунте.

Фернандес защищал цвета сборной России с сентября 2017 года. С того времени Марио принял участие в 33 поединках и отличился пятью забитыми мячами.

На клубном уровне защитник выступает за ЦСКА. Его контракт с «армейцами» рассчитан еще на три года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
13:57 · Чемпионат мира 2022
«Великий игрок»: реакция Карпина на уход Фернандеса из сборной России
11:46 · Чемпионат мира 2022
Гилерме отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
00:51 · Англия. Премьер-лига
Демарай Грэй: «Темнокожие парни скоро не захотят играть за сборную Англии» 4
00:26 · Чемпионат мира 2022
Барези: «Искусство футбола в Италии – это защита» 1
13 Сентября
19:32 · Чемпионат мира 2022
​Карпин получил новый автомобиль от спонсора 3 фото
17:00 · Чемпионат мира 2022
Головин - об уходе Фернандеса: «Это нормальный и естественный процесс»
16:12 · Чемпионат мира 2022
Малафеев: «Фернандес вписал свое имя в историю российского футбола»
15:24 · Чемпионат мира 2022
Депутат Милонов: «Хорошо, что Фернандес завершил карьеру в сборной России» 8
15:23 · Чемпионат мира 2022
​Уткин высказался после ухода Фернандеса из сборной России 3
14:48 · Чемпионат мира 2022
Колосков - об уходе Фернандеса: «Огромная потеря. В России сейчас нет равного ему защитника»
14:36 · Чемпионат мира 2022
Пономарёв: «Фернандес не умеет играть в футбол. Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты» 5
14:29 · Чемпионат мира 2022
​Фернандес поблагодарил Бога и Путина
14:22 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Гол Фернандеса с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных за эти годы»
14:21 · Чемпионат мира 2022
​Президент РФС отреагировал на решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России
14:17 · Чемпионат мира 2022
Сенников: «С уходом Фернандеса перестраивать ничего не нужно будет» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем