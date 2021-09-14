«Великий игрок»: реакция Карпина на уход Фернандеса из сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде. 30-летний футболист объявил о своем уходе в понедельник, 13 сентября.

«Спасибо, Марио. Совсем мало времени нам удалось поработать, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», - гласит сообщение специалиста в инстаграм-аккаунте.

Фернандес защищал цвета сборной России с сентября 2017 года. С того времени Марио принял участие в 33 поединках и отличился пятью забитыми мячами.

На клубном уровне защитник выступает за ЦСКА. Его контракт с «армейцами» рассчитан еще на три года.