Олег Иванов: «Не нравится, как играет сборная, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орёл и решка»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов встал на защиту сборной России, игру которой критиковали болельщики и эксперты. У футболиста другое мнение:

- Не нравится, как она играет, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орел и решка», например, – и наслаждайся, - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Олег Иванов не видит катастрофы в сыгранных в сентябре матчах, а, наоборот, считает результат достойным - 7 очков из 9 возможных и 0 пропущенных мячей.

Что касается турнирных перспектив, Иванов уверен, что команда Валерия Карпина не опустится ниже второго места, к тому же имеет всё для того, чтобы обыгрывать Хорватию на выезде: «В «Лужниках» в ее игре ничего сверхъестественного я не увидел».