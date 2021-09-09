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Чемпионат мира 2022

​РПЛ, АПЛ и ещё 11 лиг выступили против проведения чемпионата мира каждые два года

09 Сентября 2021 • 15:36 Комментировать

На сайте Ассоциации европейских лиг было опубликовано заявление. В нём 13 европейских футбольных лиг выступили против предложенного проведения чемпионата мира каждые два года. В заявлении говорится о том, что такое решение нанесёт ущерб национальным лигам.

«Новые турниры, обновление турниров или расширение турниров на клубном и национальном уровне не являются ключом к решению текущих проблем в условиях и без того перегруженного календаря», - говорится в заявлении.

Заявление подписали РПЛ, АПЛ, Серия А, Ла Лига, Лига 1 и другие лиги Европы.

Как известно, в настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года.

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