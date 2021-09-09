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​Месси высказался о критике сборной

09 Сентября 2021 • 14:24 Комментировать

Лионель Месси в интервью для аргентинского ESPN высказался по поводу критики в адрес сборной Аргентины из-за ряда проигранных ранее финалов.

«Часть журналистов относилась к нам как к неудачникам. Они говорили, что мы не ценим футболку сборной Аргентины, и что нам не нужно быть в сборной. Но в футболе бывают победы и поражения. Сложно выиграть чемпионат мира или Кубок Америки. Мы всегда верим, что мы лучшие в мире, но нужно начать с признания того, что мы не лучшие. Есть и другие хорошие команды. Нужно иметь скромность и работать, отдаваясь по максимуму.

К сожалению, в футболе трофей выигрывает только один. Ты не худший, когда проигрываешь, и ты не лучший, когда ты побеждаешь. Но когда ты проиграл, твои труды не ценятся. Отмечается лишь то, что цель не достигнута», - сказал Месси.

Минувшим летом сборная Аргентины смогла выиграть Кубок Америки. Для Лионеля Месси это был первый трофей с национальной командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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