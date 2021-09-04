​Бускетс: «Футболисты скоро взорвутся»

Испанский футболист Серхио Бускетс высказался по поводу предложения проводить чемпионат мира каждые два года.

«Мы просто видим, что календарь стал более загруженным, и никто не думает о футболистах. Они хотят больше Евро, больше чемпионатов мира, больше клубных чемпионов мира, больше матчей лиги… Футболисты скоро взорвутся, потому что игры становятся более требовательными, и у нас остаётся всё меньше времени на отдых. Учитывая возможные последствия, нужно проводить встречу и выслушивать все стороны», - рассказал Бускетс во время пресс-конференции.

В настоящий момент чемпионат мира проводится раз в четыре года.