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Чемпионат мира 2022

​Бускетс: «Футболисты скоро взорвутся»

04 Сентября 2021 • 20:50 Комментировать (5)

Испанский футболист Серхио Бускетс высказался по поводу предложения проводить чемпионат мира каждые два года.

«Мы просто видим, что календарь стал более загруженным, и никто не думает о футболистах. Они хотят больше Евро, больше чемпионатов мира, больше клубных чемпионов мира, больше матчей лиги… Футболисты скоро взорвутся, потому что игры становятся более требовательными, и у нас остаётся всё меньше времени на отдых. Учитывая возможные последствия, нужно проводить встречу и выслушивать все стороны», - рассказал Бускетс во время пресс-конференции.

В настоящий момент чемпионат мира проводится раз в четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Серхио Бускетс
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
04 Сентября 2021 в 21:15
Конечно, так и будет - если в заявке 30 человек, а через день играют только 15-ть! А остальные 15-ть только лавку полируют((
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:00
ну не перетрудились таки футболеры , а если учесть сколько получают то заткнулись бы , конечно лучше ходить как Бейл на поле и играть в гольф , или как Азар 20 минут поиграет в 2 месяца а потом говорит мне хорошо в Мадриде я в другую команду не хочу , даже эти неучи понимают что лафа а не жизнь , ну а если по сути то конечно ЧМ каждый второй перебор , и убирать нужно эти лиги европы , хотя товарняки играть все таки нужно
Don sangre
04 Сентября 2021 в 21:08
Согласен. Бабло гребут а говорят как шахтёры в забое о перегрузках.,... Бедные бедные футболеры!)))) хотя ЧМ каждые два года это через чур
Slain
04 Сентября 2021 в 21:13
ну да, в футбол же одни только бэйлы и азары играют
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:14
назови как хочешь их много
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