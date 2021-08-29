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​Новый тренер сборной Украины ответил на вопрос о возможном вызове игроков из клубов России

29 Августа 2021 • 13:56 Комментировать (1)

В воскресенье был представлен штаб Александра Петракова. Этот специалист стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

В ходе пресс-конференции Петракову был задан вопрос о возможности вызова в сборную Украины футболистов, которые играют за российские клубы.

По словам Петракова, на фоне непростых отношений между странами он не рассматривает возможность вызова в команду футболистов, играющих в России.

«Сейчас ни о футболистах из России в сборной, ни о каком-то примирении речи быть не может. Сейчас никак. Возможно, со временем…» - сказал Петраков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Maxhipper
29 Августа 2021 в 14:16
Молодец, что честно и открыто ответил, без виляний.
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