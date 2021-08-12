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Карпин высказался о будущем Жиркова в сборной России

12 Августа 2021 • 17:57 Комментировать (2)
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Наставник национальной команды России Валерий Карпин оценил шансы 38-летнего защитника Юрия Жиркова на попадание в состав сборной на ближайшие матчи.

Специалист отметил, что обновление сборной планируется, но не на первые матчи квалификации к чемпионату мира, а на период октября-ноября.

«Если Жирков будет на голову сильнее всех остальных выглядеть, то почему нет?», - ответил Валерий Карпин на вопрос журналиста Нобеля Арустамяна о будущем Жиркова в сборной.

Первый матч под руководством Валерия Карпина национальная команда России проведёт против хорватов 1 сентября в рамках отборочного поединка на мундиаль 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Жирков Нобель Арустамян
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Комментарии (2)
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Dimonorunov
12 Августа 2021 в 18:23
Геронтофилия в Сборной,прям как с Роже Милла в камеруне
ARTUR
12 Августа 2021 в 18:04
эх Карпин , ну зачем тебе этот Жирков , опустите его уже ... Россия не любит что менять , Ленин , ну чего его то не похоронить уже наконец то ??? а кино , как начнут снимать одного или одну актрису так и мочалят во всех дырах аж пока тошнить не начинает от них то Безруков то Петров , от бандюков до Ленина и Высоцокго , то Арнгольц то теперь везде Дарья Мороз ... жуть какая то , отпускайте , да и уж начните селекцию какую то , ну не может так долго играть чел , даже в лучшие свои года он не был таки уж не заменимым ...
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