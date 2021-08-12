Карпин высказался о будущем Жиркова в сборной России

Наставник национальной команды России Валерий Карпин оценил шансы 38-летнего защитника Юрия Жиркова на попадание в состав сборной на ближайшие матчи.

Специалист отметил, что обновление сборной планируется, но не на первые матчи квалификации к чемпионату мира, а на период октября-ноября.

«Если Жирков будет на голову сильнее всех остальных выглядеть, то почему нет?», - ответил Валерий Карпин на вопрос журналиста Нобеля Арустамяна о будущем Жиркова в сборной.

Первый матч под руководством Валерия Карпина национальная команда России проведёт против хорватов 1 сентября в рамках отборочного поединка на мундиаль 2022 года.