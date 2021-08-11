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Флик: «Цель сборной Германии - вернуться на вершину мирового футбола»

11 Августа 2021 • 09:43 Комментировать
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Новый главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о будущем «бундестим».

«Наша основная цель - вернуться на вершину мирового футбола. Конечно, это не будет легко, однако наша команда набирает обороты. У нас достаточно мастеровитых исполнителей. Конечно, мы не сможем стать сильнее всех прямо сейчас, но приложим максимум усилий для этого. Постепенно, шаг за шагом мы будет двигаться к своей цели», - передает слова специалиста портал Goal.

Флик занял пост рулевого национальной команды этим летом. Его контракт с федерацией футбола Германии рассчитан до июля 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ханс-Дитер Флик
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