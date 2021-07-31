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Чемпионат мира 2022

РФС назвал новое место проведения матча отбора ЧМ-2022 Россия - Мальта

31 Июля 2021 • 11:33 Комментировать
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РФС принял решение о переносе сентябрьских поединков национальной и молодежной сборных России в Москву. Изначально планировалось, что матчи состоятся в Волгограде и Саранске. Однако из-за эпидемиологической ситуации было принято провести игры в столице.

Напомним, что сборная России должна была встретиться с Мальтой в Волгограде 7 сентября. У молодежки на этот же день был намечен поединок против Мальты в Саранске.

О стадионах, на которых сыграют команды, станет известно позже.

Добавим, что 1 сентября сборная России примет команду Хорватии в «Лужниках». Этот матч станет дебютным для Валерия Карпина на посту рулевого национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мальты
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