Таски - о конфликте Дзюбы с Карпиным: «В сборной должны играть лучшие футболисты»

Экс-игрок московского «Спартака» Сердар Таски высказался о будущем форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде России после назначения Валерия Карпина главным тренером.

«Не знаю, в чем проблема между Карпиным и Дзюбой, но считаю, что в сборной всегда должны играть лучшие футболисты страны», - рассказал в интервью Sport24 немецкий защитник.

Напомним, что между Дзюбой и Карпиным произошел конфликт во время совместной работы в «Спартаке».

52-летний специалист подписал контракт со сборной России до конца текущего года. В этот период он будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Первый матч под руководством Карпина российские футболисты проведут против Хорватии в отборочном раунде чемпионата мира - 2022. Поединок состоится 1 сентября.