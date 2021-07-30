Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Чемпионат мира 2022

Таски - о конфликте Дзюбы с Карпиным: «В сборной должны играть лучшие футболисты»

30 Июля 2021 • 12:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-игрок московского «Спартака» Сердар Таски высказался о будущем форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде России после назначения Валерия Карпина главным тренером.

«Не знаю, в чем проблема между Карпиным и Дзюбой, но считаю, что в сборной всегда должны играть лучшие футболисты страны», - рассказал в интервью Sport24 немецкий защитник.

Напомним, что между Дзюбой и Карпиным произошел конфликт во время совместной работы в «Спартаке».

52-летний специалист подписал контракт со сборной России до конца текущего года. В этот период он будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Первый матч под руководством Карпина российские футболисты проведут против Хорватии в отборочном раунде чемпионата мира - 2022. Поединок состоится 1 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Артём Дзюба Сердар Таски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
30 Июля 2021 в 13:37
Среди Дзюб лучших футболистов нет!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
12:13 · Чемпионат мира 2022
Таски - о конфликте Дзюбы с Карпиным: «В сборной должны играть лучшие футболисты»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил перспективы Дзюбы в сборной России после назначения Карпина
00:35 · Чемпионат мира 2022
Таски: «У России большие шансы на выход на ЧМ»
29 Июля
17:54 · Чемпионат мира 2022
Венгер может возглавить сборную Швейцарии
15:02 · Чемпионат мира 2022
В сборной России, вероятно, будет новый пресс-атташе
14:52 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий: «Совмещение Карпина, в первую очередь, плохо для Ростова»
11:12 · Чемпионат мира 2022
Григалава: «Я бы не сказал, что Грузия сейчас слабее России»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения
28 Июля
19:15 · Чемпионат мира 2022
Онопко: «Россия богата футбольными талантами»
18:51 · Чемпионат мира 2022
Онопко рассказал, как он попал в тренерский штаб Карпина
18:13 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: «Большая удача, что РФС не смог договориться с Кунцем»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Оздоев выбыл на продолжительный срок
27 Июля
16:16 · Чемпионат мира 2022
Александр Емельяненко: «Мне нравится жёсткость и прямота Карпина»
12:02 · Испания. Примера
35-летний Хесус Навас хочет сыграть на чемпионате мира
10:04 · Чемпионат мира 2022
Тарханов – об ассистентах Карпина: «Всё покажет результат»
Все новости