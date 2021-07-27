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Александр Емельяненко: «Мне нравится жёсткость и прямота Карпина»

27 Июля 2021 • 16:16 Комментировать
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России, передаёт «ВсёПроСпорт».

Он отметил, что не является поклонником футбола, но следит за сборной России и рад переменам на тренерском мостике. Также Емельяненко добавил, что Карпин кажется ему харизматичным и амбициозным человеком, что бойцу нравится. Кроме этого, ему импонирует жёсткость и прямота нового главного тренера национальной команды.

Ранее комментатор Алексей Андронов выразил свое недовольство по этому поводу. Он отметил, что Карпин, по его мнению, является слабым тренером и сумел несколько разрушить «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Емельяненко
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