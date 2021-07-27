Александр Емельяненко: «Мне нравится жёсткость и прямота Карпина»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России, передаёт «ВсёПроСпорт».

Он отметил, что не является поклонником футбола, но следит за сборной России и рад переменам на тренерском мостике. Также Емельяненко добавил, что Карпин кажется ему харизматичным и амбициозным человеком, что бойцу нравится. Кроме этого, ему импонирует жёсткость и прямота нового главного тренера национальной команды.

Ранее комментатор Алексей Андронов выразил свое недовольство по этому поводу. Он отметил, что Карпин, по его мнению, является слабым тренером и сумел несколько разрушить «Ростов».