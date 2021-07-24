Кавазашвили: «Невызов Дзюбы станет ошибкой Карпина, лучше Артёма форвардов в России нет»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликте форварда Артёма Дзюбы и нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Карпин унизит Дзюбу, если не позовет в сборную. Невызов Артёма станет первой ошибкой Карпина. Лучше Дзюбы нападающих в России нет», - рассказал Кавазашвили в интервью Sport24.

РФС объявил о назначении 52-летнего специалиста в пятницу, 23 июля. Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего года. При этом Карпин собирается совмещать работу в «Ростове» и сборной.

Напомним, что недавно с поста наставника национальной команды был уволен Станислав Черчесов. Он занимал эту должность с 2016 года.