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Кавазашвили: «Невызов Дзюбы станет ошибкой Карпина, лучше Артёма форвардов в России нет»

24 Июля 2021, 11:59,

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликте форварда Артёма Дзюбы и нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Карпин унизит Дзюбу, если не позовет в сборную. Невызов Артёма станет первой ошибкой Карпина. Лучше Дзюбы нападающих в России нет», - рассказал Кавазашвили в интервью Sport24.

РФС объявил о назначении 52-летнего специалиста в пятницу, 23 июля. Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего года. При этом Карпин собирается совмещать работу в «Ростове» и сборной.

Напомним, что недавно с поста наставника национальной команды был уволен Станислав Черчесов. Он занимал эту должность с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Валерий Карпин, Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
24 Июля 2021, 12:38

Швили наверное забыл как он их и в рот и в гриву...

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