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Глушаков отреагировал на приход Карпина в сборную России

24 Июля 2021, 11:17,

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», высказался о назначении Валерия Карпина на пост рулевого национальной сборной России.

«Могу только поздравить Валерия Георгиевича с таким событием в жизни. Для него это хороший вызов. Мне кажется, он сможет помочь сборной», - передает слова Глушакова «Спорт-экспресс».

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца текущего года. 52-летний специалист намерен совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Под руководством Карпина сборная России продолжит борьбу в отборочном турнире чемпионата мира-2022. В настоящий момент команда занимает второе место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Денис Глушаков
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