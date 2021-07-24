Гунько: «Дзюба может завершить карьеру в сборной России после назначения Карпина»

Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько ответил на вопрос о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина главным тренером команды.

«Возможен вариант, что Артём закончит выступления за сборную России после назначения Валерия Георгиевича», - передает слова специалиста «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что у нападающего и тренеры был конфликт во время совместного пребывания в «Спартаке».

Трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до конца текущего года. Под его руководством команда будет готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022. После трех проведенных туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе.