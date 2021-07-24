Кафельников: «Карпин в сборной России - пожарное назначение»

Экс-теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников не поддерживает назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«Пожарное назначение. Никто из здравомыслящих специалистов не хочет в этот омут окунаться. Думаю, у Карпина не получится», - передает слова Евгения News.ru.

Напомним, что о назначении Карпина стало известно в пятницу, 23 июля. Контракт 52-летнего специалиста со сборной России будет рассчитан до конца декабря 2021 года. При этом отмечается, что тренер будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове».