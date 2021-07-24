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Губерниев: «Карпину удачи, но из «Ростова» надо уходить»

24 Июля 2021, 09:39,

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на утверждение Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России.

«Карпину удачи, но из «Ростова» надо уходить! На короткой дистанции - может и сойдет, но после Нового года надо выбирать», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Карпин может совмещать работу в клубе и национальной команде.

Последние две недели пост рулевого сборной России оставался вакантным после отставки Станислава Черчесова. Помимо Карпина обсуждались кандидатуры Штефана Кунца, Курбана Бердыева, Андре Виллаша-Боаша и Йоахима Лёва.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Дмитрий Губерниев
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