Губерниев: «Карпину удачи, но из «Ростова» надо уходить»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на утверждение Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России.

«Карпину удачи, но из «Ростова» надо уходить! На короткой дистанции - может и сойдет, но после Нового года надо выбирать», - гласит сообщение журналиста в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Карпин может совмещать работу в клубе и национальной команде.

Последние две недели пост рулевого сборной России оставался вакантным после отставки Станислава Черчесова. Помимо Карпина обсуждались кандидатуры Штефана Кунца, Курбана Бердыева, Андре Виллаша-Боаша и Йоахима Лёва.