Себастьян Ларссон завершил карьеру в сборной Швеции

Капитан сборной Швеции Себастьян Ларссон, выступивший с командой на чемпионате Европы 2020 года, сегодня объявил о завершении международной карьеры. Об этом футболист сообщил в своем «Инстаграме».

«Не могу описать словами ту гордость, которую я чувствовал каждый раз, когда надевал футболку сборной Швеции»,- написал футболист в социальной сети.

Себастьян Ларссон выступал за сборную Швеции на протяжении 13 лет и успел взять участие в чемпионатах Европы 2008, 2012, 2016, 2020 годов, а также на чемпионате мира - 2018. В настоящее время игроку 36 лет, и он продолжает выступления за шведский АИК.