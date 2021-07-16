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Себастьян Ларссон завершил карьеру в сборной Швеции

16 Июля 2021, 22:49,

Капитан сборной Швеции Себастьян Ларссон, выступивший с командой на чемпионате Европы 2020 года, сегодня объявил о завершении международной карьеры. Об этом футболист сообщил в своем «Инстаграме».

«Не могу описать словами ту гордость, которую я чувствовал каждый раз, когда надевал футболку сборной Швеции»,- написал футболист в социальной сети.

Себастьян Ларссон выступал за сборную Швеции на протяжении 13 лет и успел взять участие в чемпионатах Европы 2008, 2012, 2016, 2020 годов, а также на чемпионате мира - 2018. В настоящее время игроку 36 лет, и он продолжает выступления за шведский АИК.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Швеции, Аик, Себастьян Ларссон
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