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Сёмин: «Бердыев может достичь результата в сборной России»

15 Июля 2021, 11:25,

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника сборной России.

«Бердыев на протяжении всей карьеры достигал результата. В ситуации сборной результат - главное. Бердыев может его достичь», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что РФС готов предложить Бердыеву контракт до завершения чемпионата мира-2022. 68-летний тренер находится без работы после ухода из «Рубина» в июле 2019 года.

В настоящий момент национальная команда остается без главного тренера. Станислав Черчесов был уволен с должности рулевого из-за неудачного выступления на чемпионате Европы - 2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрий Сёмин, Курбан Бердыев
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