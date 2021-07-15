Сёмин: «Бердыев может достичь результата в сборной России»

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника сборной России.

«Бердыев на протяжении всей карьеры достигал результата. В ситуации сборной результат - главное. Бердыев может его достичь», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что РФС готов предложить Бердыеву контракт до завершения чемпионата мира-2022. 68-летний тренер находится без работы после ухода из «Рубина» в июле 2019 года.

В настоящий момент национальная команда остается без главного тренера. Станислав Черчесов был уволен с должности рулевого из-за неудачного выступления на чемпионате Европы - 2020.