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РФС определился с преемником Черчесова в сборной России

15 Июля 2021, 10:28,

Экс-наставник казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может стать новым главным тренером сборной России. Об этом рапортует «Спорт-экспресс».

РФС планирует предложить специалисту контракт до завершения чемпионата мира-2022. Не исключено, что стороны могут продлить сотрудничество после окончания мундиаля.

Бердыеву будет предложена значительно меньшая заработная плата, нежели была у Станислава Черчесова. При этом специалисту обещан хороший бонус за выход на ЧМ-2022.

Напомним, что сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе. РФС принял решение досрочно расстаться с Черчесовым после провального выступления на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, РФС, Курбан Бердыев
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Комментарии (8)
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0
zhoomart88
15 Июля 2021, 11:50
Хороший выбор. Пишите про автобус вот Англия с такими игроками играли от обороны глвный же резултать.
0
HG2017
15 Июля 2021, 11:15

Как же КББ будет работать без Наваса и Гацкана то?!!

0
HG2017
15 Июля 2021, 11:15

Ждём нытья про автобус в игре с мальтой )))

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0
Volond
15 Июля 2021, 10:53

Самый адекватный вариант!

0
Spirit
15 Июля 2021, 10:52

Бердыев хороший вариант! Тоже может начать мутить, как и Стас, но он сильный тренер!

0
Bourgignon Alex
15 Июля 2021, 10:36

Лично я - за Бышовца :))) Хотя, что с Бердыевым, что не с Бердыевым, сборной России не светит НИЧЕГО!!! Пока во главе российского футбола будет эта банда.

0
k-007
15 Июля 2021, 11:58

после того, как не выйдем на ЧМ2022 - позовут и Бышовца + свечку поставят и попа позовут молебен отпевать перед каждой игрой

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HG2017
15 Июля 2021, 11:13

Бышовец, как известно, лучший тренер в мире! (правда самопровозглашенный, но не важно) ))))

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