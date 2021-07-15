РФС определился с преемником Черчесова в сборной России

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15 Июля 2021, 10:28,
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Экс-наставник казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может стать новым главным тренером сборной России. Об этом рапортует «Спорт-экспресс».
РФС планирует предложить специалисту контракт до завершения чемпионата мира-2022. Не исключено, что стороны могут продлить сотрудничество после окончания мундиаля.
Бердыеву будет предложена значительно меньшая заработная плата, нежели была у Станислава Черчесова. При этом специалисту обещан хороший бонус за выход на ЧМ-2022.
Напомним, что сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе. РФС принял решение досрочно расстаться с Черчесовым после провального выступления на Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, РФС, Курбан Бердыев
Как же КББ будет работать без Наваса и Гацкана то?!!
Ждём нытья про автобус в игре с мальтой )))
Самый адекватный вариант!
Бердыев хороший вариант! Тоже может начать мутить, как и Стас, но он сильный тренер!
Лично я - за Бышовца :))) Хотя, что с Бердыевым, что не с Бердыевым, сборной России не светит НИЧЕГО!!! Пока во главе российского футбола будет эта банда.
после того, как не выйдем на ЧМ2022 - позовут и Бышовца + свечку поставят и попа позовут молебен отпевать перед каждой игрой
Бышовец, как известно, лучший тренер в мире! (правда самопровозглашенный, но не важно) ))))