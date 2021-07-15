РФС определился с преемником Черчесова в сборной России

Экс-наставник казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может стать новым главным тренером сборной России. Об этом рапортует «Спорт-экспресс».

РФС планирует предложить специалисту контракт до завершения чемпионата мира-2022. Не исключено, что стороны могут продлить сотрудничество после окончания мундиаля.

Бердыеву будет предложена значительно меньшая заработная плата, нежели была у Станислава Черчесова. При этом специалисту обещан хороший бонус за выход на ЧМ-2022.

Напомним, что сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе. РФС принял решение досрочно расстаться с Черчесовым после провального выступления на Евро-2020.