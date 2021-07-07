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​Определено место проведения матча Россия – Словакия

07 Июля 2021, 14:17,

Матч отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Словакии пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Об этом сообщается на страницах официального сайта УЕФА. Встреча запланирована на 8 октября.

В сентябре российская национальная команда проведёт три матча, два из которых будут домашними. В первый день осени сборная России примет Хорватию в Москве на стадионе «Лужники». 7 сентября россияне примут команду Мальты на арене в Волгограде.

На текущий момент сборные Хорватии и России делят лидерство в отборочной группе H, набрав по шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии
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