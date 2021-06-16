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Узбекистан и Таджикистан потеряли шансы на выход на ЧМ-2022

16 Июня 2021, 00:56,

В Азии завершился второй квалификационный раунд отбора на чемпионат мира 2022 года. До последнего дня на продолжение борьбы претендовали сборные Узбекистана и Таджикистана. Первые проиграли Саудовской Аравии в сражении за первое место (0:3) и остались ни с чем, не пробившись в число четырех лучших сборных, финишировавших вторыми. То же самое касается и Таджикистана, который разгромил Мьянму (4:0), но не попал в квартет счастливчиков.

В третьем раунде 12 команд разобьют на две группы, и по две лучшие команды попадут на чемпионат мира. Финишировавшие третьими участники в стыках определят участника межконтинентального плей-офф.

В третий раунд пробились Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Китай, Сирия, Оман, Вьетнам и Ливан.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Узбекистана, сборная Таджикистана
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