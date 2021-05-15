Хиддинк переболел коронавирусом и попросил Клюйверта подменить его в сборной Кюрасао

Голландский специалист Гус Хиддинк, который является главным тренером сборной Кюрасао, переболел коронавирусной инфекцией. Об этом информирует De Telegraaf.

Источник сообщает, что 74-летнему специалисту нужно дополнительное время, чтобы полностью восстановиться после болезни. Таким образом, он не сможет руководить национальной командой в предстоящих играх отбора ЧМ-2020. Его временно подменит Патрик Клюйверт, занимающий пост директора академии каталонской «Барселоны».

Сборная Кюрасао проведет поединки против Виргинских островов и Гватемалы. Игры запланированы на 5 и 8 июня соответственно.