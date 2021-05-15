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Хиддинк переболел коронавирусом и попросил Клюйверта подменить его в сборной Кюрасао

15 Мая 2021, 10:36,

Голландский специалист Гус Хиддинк, который является главным тренером сборной Кюрасао, переболел коронавирусной инфекцией. Об этом информирует De Telegraaf.

Источник сообщает, что 74-летнему специалисту нужно дополнительное время, чтобы полностью восстановиться после болезни. Таким образом, он не сможет руководить национальной командой в предстоящих играх отбора ЧМ-2020. Его временно подменит Патрик Клюйверт, занимающий пост директора академии каталонской «Барселоны».

Сборная Кюрасао проведет поединки против Виргинских островов и Гватемалы. Игры запланированы на 5 и 8 июня соответственно.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гус Хиддинк, Патрик Клюйверт, сборная Кюрасао
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