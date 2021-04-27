​Лугано: «Если бы Месси был уругвайцем, мы бы дважды выиграли чемпионат мира»

Экс-капитан сборной Уругвая Диего Лугано сказал несколько слов по поводу звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Если бы Месси был уругвайцем на чемпионате мира 2010 года, мы бы его выиграли. Если бы Месси был уругвайцем на чемпионате мира 2014 года, и если бы тогда не дисквалифицировали Луиса Суареса, мы бы тоже его выиграли», - приводит слова Лугано аргентинский Ole.

Напомним, в 2010 году сборная Уругвая заняла на чемпионате мира четвёртое место, а в 2014 году – уступила Колумбии в 1/8 финала.

Диего Лугано завершил карьеру в начале 2018 года. В составе сборной Уругвая он провёл девяносто пять матчей.