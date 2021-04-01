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​Уткин высказался о поражении сборной России в Словакии

01 Апреля 2021, 18:29,

Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» высказался о поражении сборной России в гостях у Словакии.

«Почему тот же состав и та же схема, которая разрабатывалась как противодействие Иличичу и сборной Словении, должна была сработать против Словакии? Мевлю вы дальше за собой возить будете? Он нужен был в качестве оппонента для Дзюбы, а тут был целый Шкриньяр из «Интера». В конце концов, Дзюба лишь раз по-настоящему выиграл мяч в чужой штрафной. И случилось это тогда, когда на поле вышел Соболев, и Шкриньяр в том моменте отвечал за него. Это был единственный шанс сборной России, помимо забитого мяча. Моментов даже не было! Напряжение было, обострения были, а моментов, чтобы потащил вратарь, чтобы штанга зазвенела, чтобы сердце ёкнуло, - не было. У вас ёкнуло сердце? У меня нет», - сказал Уткин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Василий Уткин
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