​Уткин высказался о поражении сборной России в Словакии

Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» высказался о поражении сборной России в гостях у Словакии.

«Почему тот же состав и та же схема, которая разрабатывалась как противодействие Иличичу и сборной Словении, должна была сработать против Словакии? Мевлю вы дальше за собой возить будете? Он нужен был в качестве оппонента для Дзюбы, а тут был целый Шкриньяр из «Интера». В конце концов, Дзюба лишь раз по-настоящему выиграл мяч в чужой штрафной. И случилось это тогда, когда на поле вышел Соболев, и Шкриньяр в том моменте отвечал за него. Это был единственный шанс сборной России, помимо забитого мяча. Моментов даже не было! Напряжение было, обострения были, а моментов, чтобы потащил вратарь, чтобы штанга зазвенела, чтобы сердце ёкнуло, - не было. У вас ёкнуло сердце? У меня нет», - сказал Уткин.