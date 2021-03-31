Дания, Шотландия, Израиль и Венгрия забили по 4 гола в своих матчах

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31 Марта 2021, 23:48,
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В Европе завершились последние отборочные матчи ЧМ-2022, запланированные на март.
Дания неожиданно разбила Австрию на выезде (4:0). С таким же счетом Шотландия одолела Фареры. Израиль в гостях одолел Молдову (4:1), а Венгрия - Андорру с аналогичным результатом. Албания была сильнее Сан-Марино.
Протокол игры
|58' Ольсен Андреас (0:1)
|63' Меле Йоаким (0:2)
|67' Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:3)
|74' Ольсен Андреас (0:4)
Шлагер Александер • Лайнер Штефан • Драгович Александр • Траунер Гернот 82' ( Фридль Марко ( 82') • Ульмер Андреас 82' ( Пош Штефан ( 82') • Ильзанкер Штефан 65' ( Лазаро Валентино ( 65') • Баумгартнер Кристоф • Шлагер Ксавер 74' ( Кара Эркан ( 74') • Алаба Давид • Забитцер Марсель • Калайджич Саша 83' ( Грбич Адриан ( 83')
Запасные: Триммель Кристофер • Шауб Луис • Шёпф Алессандро • Перван Павао • Демир Юсуф • Линднер Хайнц • Ранфтль Райнхольд
Шмейхель Каспер • Васс Даниэль 77' ( Норгор Кристиан ( 77') • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Меле Йоаким • Делани Томас 77' ( Дольберг Каспер ( 77') • Эриксен Кристиан • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Брайтвайт Мартин 77' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 77') • Винд Жонас 60' 65' ( Андерсен Йоаким ( 65') • Поульсен Юссуф 55' ( Ольсен Андреас ( 55')
Запасные: Рённов Фредерик • Лоссль Йонас • Йонссон Йенс • Йенсен Матиас • Бойлесен Николай • Вестергор Янник • Дамсгор Миккель
31 марта. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
Протокол игры
|45' Фиоло Оттила (0:1)
|51' Газдаг Даниэль (0:2)
|58' Кляйнхайслер Ласло (0:3)
|(1:4) Пуйоль Марк 90'
|90' Него Лоик (0:4)
Гомес Хосе II • Сан-Никола Мойсес 15' 61' ( Рубио Хесус II ( 61') • Льовера Макс • Гарсия Эмили • Алаведра Альберт 36' 77' ( Пуйоль Марк ( 77' ) • 83'Мартинес Алекс II 62' ( Мартинес Кристиан II ( 62') • Виейра Марсио 77' ( Ребес Марк ( 77') • Валес Марк • 73'Сервос Жоан • Фернандес Рикард 82' ( Санчес Аарон ( 82') • Алаез Жорди
Запасные: Гарсия Марк • Морено Серхио • Сан-Никола Луиджи • Альварес Икер • Родригес Адриан II • Christian Garcia • Пирес Франсиско
Дибус Денеш • Ловренчич Герге 83' ( Варга Кевин ( 83') • Фиоло Оттила • Ланг Адам • Салаи Аттила • Хандья Силвестер • 88'Кальмар Жолт 29' ( Газдаг Даниэль ( 29') • Надь Адам 34' 61' ( Шигер Давид ( 61') • Кляйнхайслер Ласло 83' ( Него Лоик ( 83') • Николич Неманья III 61' ( Варга Роланд ( 61') • Сцалай Адам
Запасные: Чери Тамаш • Ботка Эндре • Тот Балаж II • Кечкеш Акош • Гереши Кристиан
31 марта. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры
|(1:0) Карп Кэтэлин 29'
|45' Захави Эран (1:1)
|57' Манор Соломон (1:2)
|64' Даббур Мунас (1:3)
|66' Натхо Бибрас (1:4)
Кошелев Алексей • Болохан Вадим 80' ( Думбравану Даниэл ( 80') • Епуряну Александр • Армаш Игорь • 82'Жардан Ион • Карп Кэтэлин 3' 62' ( Драган Ион ( 62') • Раца Вадим 50' 79' ( Marius Iosipoi ( 79') • Кожокарь Андрей 30' 72' ( Corneliu Cotogoi ( 72') • Рябчук Олег • Плэтикэ Сергиу • Николаеску Йон 50'
Марсиано Офир • Арад Офри • Таа Лоай 50' 58' ( Абу-Фани Мохаммад ( 58') • Тиби Эйтан 70' ( Хазиза Долев ( 70') • Даса Элазар 8' 70' ( Абу-Ханна Джоэл ( 70') • Натхо Бибрас • Манор Соломон • Перец Дор • Менахем Сун 46' ( Лави Нета ( 46') • Даббур Мунас • Захави Эран 79' ( Вайссман Шон ( 79')
Запасные: Mohamad Kanaan • Кандил Маор • Liel Abada • Or Blorian • Ницан Итамар • Клейман Борис • Кайал Барам
31 марта. Стадион "Зимбру".
Протокол игры
|Сан-Марино
|0:2
|Албания
|63' Манай Рею (0:1)
|85' Узуни Мюрто (0:2)
Бенедеттини Элиа • Баттистини Мануэль 80' ( Д'Аддарио Алессандро ( 80') • Симончини Давиде • 52'Росси Данте 55' ( Бролли Кристиан ( 55') • Палацци Мирко 80' ( Чеккароли Лука ( 80') • Голинуччи Энрико 64' ( Грандони Андреа ( 64') • Муларони Марчелло • 45'Нанни Никола • Берарди Филиппо • Штимац Алекс • Хирш Адольфо
Запасные: Бенедеттини Симоне • Giacomo Conti • Лунадей Лоренцо • Баттистини Микаэль • Дзафферани Томмазо • Дзондзини Кевин
Стракоша Томас • Хюсай Эльсейд • Джимсити Берат • Айети Арлинд • Весели Фредерик • Баре Кейди • Рамадани Юльбер • Ляци Казим 46' ( Узуни Мюрто ( 46') • Манай Рею 87' ( Митай Марио ( 87') • Броя Армандо 46' ( Роши Одисе ( 46') • Леняни Эрмир 87' ( Чикалеши Сокол ( 87')
Запасные: Ходжалари Эрион • Дока Альби • Бериша Этрит • Селмани Гентьян • Чокай Энис • Каллаку Шерифф • Мемола Хюсен
31 марта. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры
|(1:0) Макгинн Джон 7'
|(2:0) Макгинн Джон 53'
|(3:0) Адамс Че 60'
|(4:0) Фрейзер Райан 70'
Гордон Крейг • Хэнли Грант • Мактоминай Скотт • Тирни Киран 79' ( Палмер Лиам ( 79') • Фрейзер Райан 79' ( Маккена Скотт ( 79') • Маклин Кенни • Макгрегор Каллум 73' ( Макбарни Оливер ( 73') • Макгинн Джон • Робертсон Эндрю • Дайкс Линдон 68' ( Нисбет Кевин ( 68' ) • 90'Адамс Че 73' ( Флек Джон ( 73')
Запасные: Хендри Джек • Галлахер Деклан • Маршалл Дэвид • О'Доннелл Стивен • Кристи Райан • Армстронг Стюарт • Маклохлан Джон
Нильсен Гуннар • Ролантссон Гилли • Ванхамар Гуннар • Наттестад Сонни 76' ( Ватнсдаль Хейни ( 76') • Давидсен Вильормур • Ватнхамар Сольви 69' ( Ольсен Клеминт ( 69') • Ханссон Халлюр • Андреасен Якуп 69' ( Йоханнесен Патрик ( 69') • Ольсен Брандур • Ольсен Мейнхард 58' ( Йонссон Видар Ари II ( 58') • Эдмундссон Йохан 44' 76' ( Балдвинссон Рогви ( 76')
Запасные: Кнудсен Петур • Бьярталид Йоаннес • Дан Берг И Сойлу • Гестсон Тейтур • Томсен Тордур • Йенсен Трондур • Даниэльсен Йоаннес
31 марта. Стадион "Хэмпден Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Дании, Сборная Шотландии, Сборная Венгрии, Сборная Израиля
во Дания чешет , очень здорово играют ))