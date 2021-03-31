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Дания, Шотландия, Израиль и Венгрия забили по 4 гола в своих матчах

31 Марта 2021, 23:48,

В Европе завершились последние отборочные матчи ЧМ-2022, запланированные на март.

Дания неожиданно разбила Австрию на выезде (4:0). С таким же счетом Шотландия одолела Фареры. Израиль в гостях одолел Молдову (4:1), а Венгрия - Андорру с аналогичным результатом. Албания была сильнее Сан-Марино.

Протокол игры  
Австрия 0:4 Дания
    58' Ольсен Андреас (0:1)
    63' Меле Йоаким (0:2)
    67' Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:3)
    74' Ольсен Андреас (0:4)
Шлагер Александер Лайнер Штефан Драгович Александр Траунер Гернот   82' (Фридль Марко (   82') Ульмер Андреас   82' (Пош Штефан (   82') Ильзанкер Штефан   65' (Лазаро Валентино (   65') Баумгартнер Кристоф Шлагер Ксавер   74' (Кара Эркан (   74') Алаба Давид Забитцер Марсель Калайджич Саша   83' (Грбич Адриан (   83')
Запасные: Триммель Кристофер Шауб Луис Шёпф Алессандро Перван Павао Демир Юсуф Линднер Хайнц Ранфтль Райнхольд
Шмейхель Каспер Васс Даниэль   77' (Норгор Кристиан (   77') Кьяер Симон Кристенсен Андреас Меле Йоаким Делани Томас   77' (Дольберг Каспер (   77') Эриксен Кристиан Хёйбьерг Пьер-Эмиль Брайтвайт Мартин   77' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   77') Винд Жонас   60'   65' (Андерсен Йоаким (   65') Поульсен Юссуф   55' (Ольсен Андреас (   55')
Запасные: Рённов Фредерик Лоссль Йонас Йонссон Йенс Йенсен Матиас Бойлесен Николай Вестергор Янник Дамсгор Миккель
31 марта. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
Протокол игры  
Андорра 1:4 Венгрия
    45' Фиоло Оттила (0:1)
    51' Газдаг Даниэль (0:2)
    58' Кляйнхайслер Ласло (0:3)
(1:4) Пуйоль Марк 90'    
    90' Него Лоик (0:4)
Гомес Хосе II Сан-Никола Мойсес   15'   61' (Рубио Хесус II (   61') Льовера Макс Гарсия Эмили Алаведра Альберт   36'   77' (Пуйоль Марк (   77'   83') Мартинес Алекс II   62' (Мартинес Кристиан II (   62') Виейра Марсио   77' (Ребес Марк (   77') Валес Марк   73' Сервос Жоан Фернандес Рикард   82' (Санчес Аарон (   82') Алаез Жорди
Запасные: Гарсия Марк Морено Серхио Сан-Никола Луиджи Альварес Икер Родригес Адриан II Christian Garcia Пирес Франсиско
Дибус Денеш Ловренчич Герге   83' (Варга Кевин (   83') Фиоло Оттила Ланг Адам Салаи Аттила Хандья Силвестер   88' Кальмар Жолт   29' (Газдаг Даниэль (   29') Надь Адам   34'   61' (Шигер Давид (   61') Кляйнхайслер Ласло   83' (Него Лоик (   83') Николич Неманья III   61' (Варга Роланд (   61') Сцалай Адам
Запасные: Чери Тамаш Ботка Эндре Тот Балаж II Кечкеш Акош Гереши Кристиан
31 марта. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры  
Молдова 1:4 Израиль
(1:0) Карп Кэтэлин 29'    
    45' Захави Эран (1:1)
    57' Манор Соломон (1:2)
    64' Даббур Мунас (1:3)
    66' Натхо Бибрас (1:4)
Кошелев Алексей Болохан Вадим   80' (Думбравану Даниэл (   80') Епуряну Александр Армаш Игорь   82' Жардан Ион Карп Кэтэлин   3'   62' (Драган Ион (   62') Раца Вадим   50'   79' (Marius Iosipoi (   79') Кожокарь Андрей   30'   72' (Corneliu Cotogoi (   72') Рябчук Олег Плэтикэ Сергиу Николаеску Йон   50'
Запасные: Антонюк Александр Бежан Александр Чеботарь Николай Белоусов Александр Домашкан Виталий Постолаки Вирджилиу Архирий Игорь Челядник Дмитрий
Марсиано Офир Арад Офри Таа Лоай   50'   58' (Абу-Фани Мохаммад (   58') Тиби Эйтан   70' (Хазиза Долев (   70') Даса Элазар   8'   70' (Абу-Ханна Джоэл (   70') Натхо Бибрас Манор Соломон Перец Дор Менахем Сун   46' (Лави Нета (   46') Даббур Мунас Захави Эран   79' (Вайссман Шон (   79')
Запасные: Mohamad Kanaan Кандил Маор Liel Abada Or Blorian Ницан Итамар Клейман Борис Кайал Барам
31 марта. Стадион "Зимбру".
Протокол игры  
Сан-Марино 0:2 Албания
    63' Манай Рею (0:1)
    85' Узуни Мюрто (0:2)
Бенедеттини Элиа Баттистини Мануэль   80' (Д'Аддарио Алессандро (   80') Симончини Давиде   52' Росси Данте   55' (Бролли Кристиан (   55') Палацци Мирко   80' (Чеккароли Лука (   80') Голинуччи Энрико   64' (Грандони Андреа (   64') Муларони Марчелло   45' Нанни Никола Берарди Филиппо Штимац Алекс Хирш Адольфо
Запасные: Бенедеттини Симоне Giacomo Conti Лунадей Лоренцо Баттистини Микаэль Дзафферани Томмазо Дзондзини Кевин
Стракоша Томас Хюсай Эльсейд Джимсити Берат Айети Арлинд Весели Фредерик Баре Кейди Рамадани Юльбер Ляци Казим   46' (Узуни Мюрто (   46') Манай Рею   87' (Митай Марио (   87') Броя Армандо   46' (Роши Одисе (   46') Леняни Эрмир   87' (Чикалеши Сокол (   87')
Запасные: Ходжалари Эрион Дока Альби Бериша Этрит Селмани Гентьян Чокай Энис Каллаку Шерифф Мемола Хюсен
31 марта. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры  
Шотландия 4:0 Фарерские острова
(1:0) Макгинн Джон 7'    
(2:0) Макгинн Джон 53'    
(3:0) Адамс Че 60'    
(4:0) Фрейзер Райан 70'    
Гордон Крейг Хэнли Грант Мактоминай Скотт Тирни Киран   79' (Палмер Лиам (   79') Фрейзер Райан   79' (Маккена Скотт (   79') Маклин Кенни Макгрегор Каллум   73' (Макбарни Оливер (   73') Макгинн Джон Робертсон Эндрю Дайкс Линдон   68' (Нисбет Кевин (   68'   90') Адамс Че   73' (Флек Джон (   73')
Запасные: Хендри Джек Галлахер Деклан Маршалл Дэвид О'Доннелл Стивен Кристи Райан Армстронг Стюарт Маклохлан Джон
Нильсен Гуннар Ролантссон Гилли Ванхамар Гуннар Наттестад Сонни   76' (Ватнсдаль Хейни (   76') Давидсен Вильормур Ватнхамар Сольви   69' (Ольсен Клеминт (   69') Ханссон Халлюр Андреасен Якуп   69' (Йоханнесен Патрик (   69') Ольсен Брандур Ольсен Мейнхард   58' (Йонссон Видар Ари II (   58') Эдмундссон Йохан   44'   76' (Балдвинссон Рогви (   76')
Запасные: Кнудсен Петур Бьярталид Йоаннес Дан Берг И Сойлу Гестсон Тейтур Томсен Тордур Йенсен Трондур Даниэльсен Йоаннес
31 марта. Стадион "Хэмпден Парк".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Дании, Сборная Шотландии, Сборная Венгрии, Сборная Израиля
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Комментарии (1)
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ARTUR
31 Марта 2021, 23:54

во Дания чешет , очень здорово играют ))

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