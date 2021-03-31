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​Де Бур обрушился с критикой на сборную Гибралтара

31 Марта 2021, 00:41,

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур высказался после гостевой победы над сборной Гибралтара. «Оранжевые» забили семь безответных мячей, но для де Бура, судя по его словам, игра не получилась лёгкой.

«Сборная Гибралтара? Это антифутбол… Все их футболисты падают после минимального касания, а их скамейка при этом в полном составе встаёт, чтобы пожаловаться рефери… Их вратарь вводит мяч ударом от ворот в течение минуты. Я устал от этого. Рад, что этот матч уже позади», - рассказал де Бур в эфире NOS.

В трёх стартовых турах отбора на чемпионат мира сборная Голландии набрала шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур, сборная Гибралтара
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