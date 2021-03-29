​Арбитр Маккели: «Я извинился перед сборной Португалии»

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29 Марта 2021, 14:30,
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Голландский арбитр Данни Маккели, который возглавлял бригаду на матче сборных Сербии и Португалии, высказался по поводу эпизода на последних минутах. Напомним, гол Криштиану Роналду не был засчитан, хотя на повторе видно, что мяч полностью пересёк линию ворот.
«Согласно политике ФИФА, я могу сказать лишь то, что я извинился перед тренером Фернанду Сантушем и сборной Португалии за произошедшее. Мы, команда судей, всегда стараемся принимать правильные решения. Когда мы получаем новости о грубых ошибках, это нас не радует», - приводит слова Маккели A Bola.
Напомним, матч сборных Сербии и Португалии завершился ничьей со счётом 2:2.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Португалии, Данни Маккели
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