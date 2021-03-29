​Арбитр Маккели: «Я извинился перед сборной Португалии»

Голландский арбитр Данни Маккели, который возглавлял бригаду на матче сборных Сербии и Португалии, высказался по поводу эпизода на последних минутах. Напомним, гол Криштиану Роналду не был засчитан, хотя на повторе видно, что мяч полностью пересёк линию ворот.

«Согласно политике ФИФА, я могу сказать лишь то, что я извинился перед тренером Фернанду Сантушем и сборной Португалии за произошедшее. Мы, команда судей, всегда стараемся принимать правильные решения. Когда мы получаем новости о грубых ошибках, это нас не радует», - приводит слова Маккели A Bola.

Напомним, матч сборных Сербии и Португалии завершился ничьей со счётом 2:2.