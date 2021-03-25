Модрич повторил рекорд по матчам за сборную Хорватии

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич принял участие во вчерашнем поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Словении. Встреча завершилась поражением подопечных Златко Далича со счетом 0:1.

Стоит отметить, что этот матч стал для Модрича 134-м в составе национальной команды. Он повторил рекордный показатель бывшего защитника сборной Хорватии Дарио Срна, завершившего игровую карьеру.

Напомним, что Хорватия является соперником сборной России по группе Н. Подопечные Станислава Черчесова в первом туре переиграли на выезде Мальту со счетом 3:1.