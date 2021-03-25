Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Модрич повторил рекорд по матчам за сборную Хорватии

25 Марта 2021, 08:11,

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич принял участие во вчерашнем поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Словении. Встреча завершилась поражением подопечных Златко Далича со счетом 0:1.

Стоит отметить, что этот матч стал для Модрича 134-м в составе национальной команды. Он повторил рекордный показатель бывшего защитника сборной Хорватии Дарио Срна, завершившего игровую карьеру.

Напомним, что Хорватия является соперником сборной России по группе Н. Подопечные Станислава Черчесова в первом туре переиграли на выезде Мальту со счетом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лука Модрич, сборая Хорватии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне