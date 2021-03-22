Игроки сборной Шотландии не будут вставать на колено

Помощник главного тренера сборной Шотландии Стивен Рид назвал о новых методах борьбы с расизмом. В четверг произошел неприятный инцидент, игрок «Рейджерс» Глеен Камара якобы был оскорблен на почве расизма Ондржеем Куделой из «Славии».

На пресс-конференции Рид сообщил, что шотландских футболистов поддержат в решении покинуть поле после любого проявления расизма. Также игроки сборной Шотландии приняли решение не вставать на колено перед матчами. Они последуют примеру футболистов «Данди Юнайтед», «Мазервелла» и «Рейнджерс», которые перед игрой говорят «Вставай и скажи «Нет расизму».

В четверг Шотландия дома сыграет против Австрии в отборе чемпионата мира.